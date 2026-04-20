Hallan a adulto mayor sin vida dentro de cuarto

El fin de semana se dio una movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Colosio, luego del hallazgo de una persona sin vida al interior de unos cuartos de renta ubicados sobre la calle Guayacán, en el municipio de Palenque.

De acuerdo con los primeros reportes, paramédicos acudieron al sitio tras recibir el aviso y al ingresar a una de las habitaciones localizaron a un hombre con una cuerda en el cuello. A pesar de los intentos por brindarle auxilio, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar la escena, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Selva realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

De manera preliminar, el fallecido fue identificado como José Gilberto “N”, de aproximadamente 62 años de edad y de nacionalidad extranjera.

Serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las causas del fallecimiento, así como de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.