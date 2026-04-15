Hallan a extranjero muerto en canal de aguas negras

Con visibles huellas de violencia fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de origen extranjero en el interior de un canal de aguas residuales ubicado en las inmediaciones del parque Caña Hueca, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad la mañana del martes en la capital chiapaneca.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:42 horas, cuando elementos policiacos, así como unidades de emergencia y de ataque rápido, acudieron a la prolongación de la 5.ª Norte, específicamente a la altura del retorno del Reloj Floral y sobre el puente vehicular que cruza el canal El Sabinal.

Estaba flotando

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima —una persona del sexo masculino aún no identificada— se encontraba flotando bocabajo en las aguas negras.

Al ser inspeccionado por las autoridades, se confirmó que presentaba múltiples golpes en el rostro y lesiones en brazos, lo que hace presumir que fue víctima de una agresión violenta.

En sus pertenencias, los agentes localizaron aproximadamente mil 500 dólares en efectivo, lo que abrió diversas líneas de investigación en torno a las posibles causas del crimen. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del occiso ni su nacionalidad exacta.

Macabro hallazgo

Según versiones preliminares, fueron personas que realizaban actividades deportivas en la zona, principalmente corredores, quienes detectaron la presencia del cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades a través de los números de emergencias.

Minutos más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.

Hasta el cierre de la edición, ninguna autoridad había emitido información oficial detallada sobre los hechos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este caso y determinar las circunstancias en las que perdió la vida el extranjero.