Hallan a hombre sin vida en San Ramón

Un hombre de aproximadamente 43 años de edad fue encontrado sin vida la tarde del jueves sobre una banqueta en el barrio San Ramón, localizado en el lado poniente de la gélida ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

El hallazgo ocurrió en la calle Prolongación Baja California, esquina con Baja California, donde vecinos alertaron a las autoridades mediante los números de emergencias tras percatarse de la presencia de la persona del sexo masculino que aparentemente estaba inconsciente.

Presunta depresión

El sujeto presuntamente desde tiempo atrás pasaba por un cuadro de depresión, situación que lo habría llevado al consumo constante de bebidas alcohólicas, según dieron a conocer sus familiares.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil (PC), quienes luego de llevar a cabo la valoración correspondiente confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal procedieron a acordonar el área para preservar la escena y evitar el paso de curiosos.

El agente del Ministerio Público (MP) acudió al lugar para dar fe de los hechos y autorizar el levantamiento del cadáver, el cual fue entregado a un familiar. La autoridad inició las investigaciones correspondientes para precisar la causa del deceso.