Hallan ahorcado a joven en la Condesa

Una movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada del sábado en la colonia Condesa, en Tuxtla Gutiérrez, luego del hallazgo sin vida de un joven al interior de un domicilio.

Aunque sus familiares solicitaron auxilio con la esperanza de salvarle la vida, lamentablemente los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue notificado alrededor de las 00:10 horas, cuando familiares pidieron apoyo urgente a los números de emergencia tras encontrarlo inconsciente.

La llamada activó la movilización de elementos de seguridad pública, quienes acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación.

Al arribar, los uniformados solicitaron al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) el envío de una unidad médica para brindar atención.

Minutos después, una cuadrilla de paramédicos arribó al lugar e inició la valoración prehospitalaria correspondiente; sin embargo, tras la revisión, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales, aparentemente a consecuencia de asfixia mecánica.

Ante esta situación, elementos policiacos procedieron a acordonar el área para preservar la escena y facilitar las diligencias legales.

Más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para llevar a cabo el levantamiento de indicios, integrar la carpeta de investigación y ordenar el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo).