Hallan cadáver putrefacto en el barrio San Jacinto

Un cadáver en estado de descomposición en el interior de un domicilio, movilizó a las autoridades policiacas sobre la 2.ª calle Oriente, entre 5.ª y 6.ª avenida Sur en el barrio San Jacinto, ubicado en la capital chiapaneca, durante la mañana del martes.

El hallazgo se dio cerca de las 07:00 horas luego de que vecinos reportaran a los números de emergencias fuertes olores fétidos provenientes de una habitación del inmueble.

Tras recibir el llamado, corporaciones de seguridad acudieron rápidamente al lugar para hacer las primeras pesquisas y corroborar la denuncia.

Al ingresar a la vivienda, los agentes localizaron a una mujer tirada en el interior del domicilio, por lo cual solicitaron la intervención de paramédicos, únicamente por protocolo.

Después de inspeccionar el cadáver señalaron que presentaba un avanzado estado de putrefacción, así que se notificó a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias necesarias.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, la fémina era originaria de San Cristóbal de Las Casas; sin embargo, hasta el momento no se reportó la presencia de familiares o personas cercanas que pudieran aportar mayores datos.

Causas desconocidas

Debido al estado en que fue localizado, no fue posible determinar de manera preliminar las causas del fallecimiento, por lo cual serán los estudios forenses los que permitan establecer el contexto en que ocurrió la muerte.

Elementos de seguridad estatal resguardaron el área, mientras que personal de investigación realizaba el procesamiento de la escena.

Posteriormente, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado efectuaron el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar si hubo o no la comisión de algún delito.