Hijo agrede a su padre con machete en Cuxtitali

Malherido fue como quedó un sujeto tras ser agredido con un machete por su propio hijo en el barrio de Cuxtitali, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad durante las últimas horas.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Los Arcos, donde padre e hijo se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Testigos señalaron que, en medio de una discusión que escaló rápidamente, el joven tomó un machete y atacó a su progenitor, causándole una herida a la altura del cuello.

Someten a agresor

El incidente generó alarma entre familiares y vecinos, quienes intervinieron para detener al agresor y evitar que continuara atacando a su papá. Fueron los propios habitantes quienes lograron someterlo y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

Minutos después, elementos de Protección Civil arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba una herida de consideración. Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia al hospital de Las Culturas, donde permanece bajo atención médica especializada inmediata.

En tanto, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio y procedieron al aseguramiento del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la víctima, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.