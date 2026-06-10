Hombre resulta herido tras caer de un árbol

La tarde del martes un hombre resultó lesionado luego de precipitarse desde varios metros de altura cuando se encontraba sobre un árbol en el municipio de Villaflores.

El accidente ocurrió sobre la avenida Central y 17.ª Poniente, donde personas que presenciaron los hechos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que la persona del sexo masculino había sufrido una fuerte caída.

Hospitalizado

Minutos después, paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Tras una primera valoración, los socorristas determinaron que presentaba diversas lesiones derivadas del impacto contra el suelo, por lo que procedieron a estabilizarlo antes de su traslado a un hospital.

El individuo, a quien le colocaron un collarín, fue llevado para recibir atención especializada y descartar posibles lesiones internas o fracturas que pudieran comprometer su estado de salud.

Durante las labores de auxilio, elementos de seguridad acordonaron parcialmente el área y apoyaron en el control de la circulación vehicular para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del afectado ni han informado sobre su evolución médica.

Asimismo, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la caída, aunque se dijo que aparentemente resbaló cuando estaba en la copa del árbol. Se espera que en las próximas horas se obtengan mayores detalles sobre el incidente.