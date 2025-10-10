Iban a visitar a su familiar, pero lo hallaron muerto

Un adulto mayor fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda frente a la comandancia de la Policía Municipal, en la mañana de ayer en el municipio de Comitán de Domínguez, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos para atender la emergencia de inmediato.

Lo anterior fue sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 13.ª y 14.ª calle Sur, justo a un costado del carril de sur a norte.

Hallazgo

Familiares del hoy fallecido llegaron a visitarlo, sin embargo, debido a que no contestaba al llamado decidieron entrar y fue entonces que lo localizaron inconsciente. de inmediato solicitaron el apoyo del número de emergencia 9-1-1, para que les enviaran una ambulancia.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes confirmaron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales, el área fue resguardada por agentes de la Policía Municipal.

Semefo

Fueron peritos los que, tras arribar, comenzaron con las diligencias correspondientes y después ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), para realizar la necropsia de ley y determinar las causas del deceso.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, la familia reclamó los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.