Impacta a colectivo y colisiona en barda

Durante la mañana del sábado, un fuerte accidente ocurrió sobre la carretera Costera a la altura de la entrada a la colonia El Porvenir en la ciudad de Tapachula, entre un vehículo particular y una combi del transporte público en modalidad de colectivo.

Hospitalizados

El saldo fue de cuatro personas lesionadas y daños materiales de alta consideración, además de la vialidad obstruida.

Las autoridades acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras los servicios de emergencia atendieron a los heridos que fueron trasladados a hospitales para recibir servicio médico especializado inmediato.

Perdió el control

Se informó que un vehículo particular de color negro se estrelló por alcance en una unidad de pasaje, con número económico 14, lo cual provocó que el chofer de esta última perdiera el control y acabara colisionando contra una barda.

Ante el reporte del fuerte accidente, paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) brindaron atención a los afectados.

Por otra parte, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargó de iniciar las pesquisas que permitan deslindar las responsabilidades conforme a la ley.

La zona se vio afectada en la circulación, en lo que se realizaban las maniobras para levantar las unidades que fueron trasladadas a un corralón oficial.