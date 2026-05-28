Impacta por alcance camioneta a motociclista

Con lesiones que no ameritaron su hospitalización resultó un joven al ser impactada por alcance la motocicleta en que se desplazaba, sobre la 4.ª avenida Sur Prolongación de Tapachula.

Una camioneta Ford Limited y una motocicleta Italika M150 color negro fueron las involucradas en el percance, mismas que circulaban de sur a norte cuando el conductor de la primera al no guardar su distancia terminó impactando a la unidad de dos ruedas.

Lesiones sin consecuencias

Consecuencia de ello, esta última salió proyectada quedando tirada sobre la cinta asfáltica a varios metros de distancia, resultando su conductor Brian Ismael “N”, de 23 años, con diversas lesiones.

Este fue atendido por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes tras la valoración establecieron que no era necesario su traslado a un hospital.

Personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se presentó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y poder determinar las responsabilidades, aunque se dijo que sería la aseguradora del vehículo la que se encargaría de cubrir los daños.