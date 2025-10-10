Impactan a motociclista y resulta policontundido

Con múltiples lesiones en las extremidades acabó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la avenida La Cascada, entre las calles Río Suchiate y Río Las Palmas de la colonia Albania Alta, en la capital chiapaneca.

El hecho fue registrado cerca de las 08:45 horas del pasado jueves. Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento.

No respetó la preferencia

Les dieron a conocer que el motorista se desplazaba en la zona, sin embargo, no tuvo precaución y se pasó la preferencia, lo que hizo que fuera atropellado por un vehículo particular Datsun.

De la fuerte colisión, el joven salió proyectado contra un automóvil de la marca Chevrolet Aveo que estaba estacionado. Agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Valoración

Al lugar, rápidamente se movilizaron paramédicos voluntarios quienes le brindaron la atención prehospitalaria, para luego darle indicaciones a sus familiares y trasladarlo por sus propios medios a un hospital.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno, liberando finalmente la circulación en la zona.