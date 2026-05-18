Impacto por alcance; hubo dos lesionados

Con lesiones leves resultó una pareja de motociclistas al ser impactada por alcance por una camioneta sobre el bulevar del antiguo aeropuerto de Tapachula, a la altura de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se dijo que una camioneta pick up de la marca Toyota de color azul, que circulaba de sur a norte, alcanzó presuntamente por alcance a la motocicleta provocando que los dos ocupantes cayeran sobre la carpeta asfáltica.

Nada grave

Ante el llamado a los servicios de emergencia acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron atención médica a Shayla “N” (24 años) y Luis “N” (28 años), quienes sufrieron diversas lesiones, golpes y laceraciones, estabilizándolos en el lugar de los hechos.

Aunque no fue necesario su traslado a un hospital, los paramédicos hicieron diversas recomendaciones a la pareja para su pronta recuperación.

Por otra parte, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las investigaciones del percance para determinar las responsabilidades conforme a la ley.

El exceso de velocidad y no guardar la distancia entre vehículos es una causa común de accidentes, principalmente en vías rápidas, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores a cumplir con los reglamentos de Tránsito.