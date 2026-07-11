Incendio bajo puente moviliza a bomberos

Elementos del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tapachula sofocaron un incendio de basura debajo del puente San Juan, también conocido como “Puente Seco”, ubicado al norte de la ciudad, provocado presuntamente por personas en movilidad que utilizan este lugar para resguardarse.

Una llamada de locatarios del mercado San Juan en donde alertaban acerca de que se observaba una columna de humo a larga distancia en la zona, hizo que también se movilizaran policías estatales y municipales.

Los oficiales resguardaron el área mientras se realizaban las labores para controlar el fuego.

Sin daños ni heridos

El siniestro consumió basura y materiales acumulados debajo de la estructura del puente elevado, en donde se ha detectado la presencia de migrantes que viven ahí.

Se descartaron daños a la infraestructura y tampoco se reportaron personas afectadas.

Los vecinos de la zona pidieron a las autoridades que se incremente la vigilancia, ya que por las tardes y noches grupos de extranjeros llegan al sitio para pasar la noche.

Asimismo, solicitaron que chequen que no se acumule basura en estos lugares por el riesgo de incendios.