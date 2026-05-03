Incendio consume la planta alta de vivienda

Un incendio registrado la mañana del sábado en una vivienda de la colonia Xamaipak, en Tuxtla Gutiérrez, generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia luego de que la segunda planta del inmueble fuera envuelta por las llamas, presuntamente a causa de un cortocircuito en el sistema eléctrico.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 10:10 horas sobre la 17.ª Poniente y 5.ª Sur, donde vecinos alertaron a las autoridades a través de los números de emergencias al percatarse de una densa columna de humo y fuego saliendo desde la parte alta del domicilio.

Ante la emergencia, una unidad de ataque rápido del Cuerpo de Bomberos se movilizó de inmediato al lugar para contener el siniestro.

Con el apoyo de agua presurizada, los elementos comenzaron intensas maniobras de enfriamiento y control del fuego, evitando que las llamas se propagaran a viviendas colindantes o causaran daños mayores en la estructura.

Luego de aproximadamente 40 minutos de labores continuas, los “tragahumo” lograron sofocar el incendio y controlar por completo la situación.

Durante la emergencia también fue atendido un menor de edad que presentó crisis nerviosa debido al susto provocado por el siniestro. Tras ser valorado por paramédicos, se determinó que no requería traslado hospitalario.

Aunque el fuego dejó daños materiales considerables en la segunda planta de la vivienda, autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Posteriormente, corporaciones policiacas y personal de emergencia permanecieron en la zona realizando inspecciones preventivas antes de retirarse cerca de una hora y media después de iniciado el operativo.

Las causas exactas del incendio se desconocen, aunque de manera preliminar se presume que un desperfecto en la instalación eléctrica habría originado el fuego.