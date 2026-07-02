Incendio deja en cenizas un vehículo

Un cortocircuito originó el incendio total de una unidad motriz particular, suceso que ocurrió sobre el libramiento Norte, a la altura del parque Noquis en la ciudad capital.

Eran cerca de las 03:35 horas, cuando los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte para movilizarse al sitio de la emergencia.

Ahí, se informó que un vehículo yacía envuelto en llamas que iluminaban la vía. Ante esta situación, los oficiales solicitaron el apoyo de las unidades de ataque rápido para sofocar el amenazante incendio.

Controlan situación

Por lo anterior, en minutos se movilizó una cuadrilla de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes comenzaron a sofocar las llamas con el apoyo de agua presurizada.

Durante los trabajos, se informó que el ocupante del automóvil por fortuna pudo salir ileso.

Al cabo de 40 minutos, se indicó que la situación estaba controlada.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar el vehículo y remitirlo al corralón en turno.