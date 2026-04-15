Incendio en terreno baldío afecta a par de vehículos

Un incendio en un terreno baldío provocó momentos de tensión la tarde del martes en la colonia Xamaipak, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, luego de que las llamas se extendieran y alcanzaran a dos vehículos estacionados en las inmediaciones de un taller mecánico.

El hecho se registró aproximadamente a las 12:55 horas sobre la 18.ª Poniente y libramiento Sur, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acudieron al recibir el reporte de un siniestro en la zona.

Al arribar, las autoridades confirmaron que un predio abandonado ardía en llamas, presuntamente debido a la acumulación de basura y material seco, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

A escasos metros del lugar se encontraban dos unidades particulares, pertenecientes a un taller mecánico, las cuales fueron alcanzadas por el siniestro.

Afectaciones

Las intensas llamas dañaron parte de la carrocería de ambos vehículos, mientras vecinos del sector intentaban sofocar el fuego utilizando cubetas con agua, en un esfuerzo por evitar que el siniestro se extendiera a otras áreas o inmuebles cercanos.

Minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el incendio, eliminando cualquier riesgo adicional para la población.

Tras sofocar las llamas, las autoridades realizaron recomendaciones a los propietarios del taller y a los habitantes de la zona, principalmente en relación con la limpieza de predios y la prevención de incendios durante la temporada de calor.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque sí daños materiales en las unidades afectadas. Posteriormente, los cuerpos de seguridad se retiraron del lugar sin que se reportaran mayores incidentes.