La acuchillan tras una discusión sentimental

Una joven de 22 años de edad resultó lesionada con arma blanca luego de presuntamente ser atacada por su pareja sentimental tras una discusión ocurrida durante la mañana del lunes, en la colonia Las Granjas de la capital chiapaneca.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 06:40 horas sobre la avenida Chihuahua y calle Hidalgo, donde vecinos y familiares solicitaron el apoyo de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia después de registrarse una agresión al interior de un domicilio.

Fuerte pelea

De acuerdo con los primeros informes, María Guadalupe “N” (42 años) fue quien pidió auxilio a los números de emergencias luego de que su hija, identificada como Ana María “N”, sostuviera una fuerte discusión con su pareja sentimental.

Presuntamente, durante el altercado el sujeto tomó un cuchillo y atacó a la joven, provocándole una herida a la altura de las costillas antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Elementos policiacos se presentaron rápidamente al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar la búsqueda del presunto responsable, mientras paramédicos brindaban atención prehospitalaria a la lesionada.

Tras realizar la valoración correspondiente, los socorristas informaron que aparentemente la herida no comprometía órganos vitales; sin embargo, debido al riesgo que representaba, la joven fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada y permanecer bajo observación.

La zona permaneció bajo resguardo policiaco durante varios minutos mientras se recababa información sobre el ataque y se integraban las primeras diligencias del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del agresor, aunque se indicó que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para localizarlo y deslindar responsabilidades conforme a la ley.