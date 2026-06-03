La atropellan luego de discutir con su pareja

Una mujer fue atropellada cuando intentó cruzar el bulevar en Comitán, todo esto precedido de una discusión con su pareja cuando caminaban en el lugar.

Fue aproximadamente a las 20:00 horas que ocurrió el hecho sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 15.ª y 16.ª calle Sur.

Pelea y accidente

El percance sucedió cuando una pareja que caminaba a un costado de la vía de comunicación comenzó a discutir y en consecuencia, la mujer intentó separarse y cruzó intempestivamente la calle sin percatarse del tráfico vehicular, que a esa hora era constante.

Fue por ello que al momento de caminar sobre el bulevar acabó siendo embestida por un automóvil del servicio público en modalidad de taxi, con número económico 0302, que circulaba hacia el sur de la ciudad y cuyo chofer no pudo frenar para evitar arrollarla.

La fémina quedó tirada sobre el asfalto, presentando un golpe en la cabeza que le provocó un sangrado profuso, por lo que de inmediato testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar de los hechos se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios y tras valorarla, la inmovilizaron en una camilla rígida para trasladarla al hospital regional.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que llegaron para atender el percance y realizar los peritajes, a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.