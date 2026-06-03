La encuentran sin vida en el baño

El martes al mediodía fue hallada sin vida una persona del sexo femenino, de 69 años de edad. El cadáver ya estaba en estado de descomposición y fue localizado sentado en el retrete del baño de la vivienda ubicada en la colonia Potrero Mirador, en Tuxtla Gutiérrez.

El hallazgo fue realizado cerca de las 13:10 horas, por lo que agentes policiacos municipales y estatales se presentaron al andador Niza, número 11 de la referida colonia, frente a las instalaciones del Cecati.

Hechos

Se informó que Rangel “N” —quien radica en los Estados Unidos, hijo de Martha “N”— pidió ayuda a un amigo que fue identificado como Enrique Alonso “N”, para que acudiera al domicilio de su madre pues desde hace dos semanas no podía ponerse en contacto con ella.

Por ello, Enrique Alonso se dirigió a la casa de Martha y luego de tocar en repetidas ocasiones, nadie atendió la puerta. Ante esto, solicitó apoyo a los números de emergencias y al constituirse las fuerzas del orden, Rangel “N” autorizó que forzaran el acceso principal.

Al entrar, los oficiales se dirigieron hacia la habitación y posteriormente al baño, situado en el segundo piso, ahí observaron a Martha sentada en el retrete y en avanzado estado putrefacto.

Rápidamente la zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo.