Labriegos reportan hallazgo de cuerpo

Una llamada hecha por parte de campesinos al número de emergencias 911 activó la alerta entre las autoridades y las distintas corporaciones policiacas, ante el macabro hallazgo de un cadáver en el municipio de Benemérito de Las Américas.

De acuerdo con datos obtenidos por este medio informativo, y a pesar del hermetismo total con que se manejó el tema, trascendió que se trataba de una persona del sexo masculino que al parecer estaba amarrada de manos, tirada bocabajo.

El incidente sucedió sobre la carretera federal Benemérito de Las Américas-Palenque, a pocos kilómetros de la cabecera municipal y en la entrada a la “Frontera Verde”, en un paraje.

Occiso

Los labriegos observaron a un individuo —que fue identificado más tarde como José “N”, de aproximadamente 37 años de edad, originario de Benemérito y conocido por laborar como lanchero y pescador— que se encontraba maniatado y aparentemente inconsciente.

Por ello, notificaron a las autoridades que tomaron conocimiento y tras valorar el cuerpo corroboraron lo que ya se temía: no tenía signos vitales.

Al parecer la víctima presentaba huellas de haber sido torturada y finalmente ejecutada.

La escena fue acordonada para que el personal de la Fiscalía de Distrito Selva llevara a cabo los procedimientos de rigor y el levantamiento del cadáver para transportarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde la harán la autopsia de ley.

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado atrajo el caso y ya abrió una carpeta de investigación por estos lamentables hechos que tiñeron de rojo la “Frontera Verde”.