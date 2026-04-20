Le arrebatan su Italika en violento atraco

Durante un asalto acontecido en la colonia Independencia 2000, ubicada en la capital chiapaneca, una persona del sexo masculino resultó con dos heridas por arma blanca, cerca de la medianoche del domingo.

Eran aproximadamente las 23:20 horas cuando agentes policiacos municipales y estatales se presentaron a la dirección mencionada, luego de haber recibido un llamado de auxilio al número de emergencias 9-1-1.

Al arribar localizaron al individuo y observaron que estaba malherido, por ello de inmediato solicitaron el apoyo de personal de socorro.

Laceraciones

Por ello, pronto se movilizaron los paramédicos voluntarios del Escuadrón de Rescate y Emergencia de Chiapas (Erech) quienes le brindaron la atención prehospitalaria. Tras la valoración se informó que el joven tenía dos laceraciones hechas con un arma blanca, una en uno de los brazos y la otra en la espalda.

El afectado mencionó que el incidente se dio porque se había resistido a un asalto, aunque no impidió que lo despojaran de su motocicleta.

Después de estabilizarlo, fue llevado de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Cabe destacar que el responsable no fue localizado por ningún lado, a pesar del patrullaje desplegado, y mucho menos el vehículo particular de la marca Italika, con placas de circulación del estado de Chiapas.