Le falla el freno de mano y se estrella en una vivienda

Incrustado en una casa fue como quedó un taxi en el municipio de Tapachula, aunque sin causar mayores daños, esto debido a que le fallaron los frenos y se fue de reversa durante varios metros.

Se fue de reversa

Se dijo que el chofer había dejado la unidad con número económico 1216 estacionada sobre una calle inclinada en el ejido Viva Mexico, sin embargo, al parecer le falló el freno de mano.

Asimismo, la velocidad que estaba en primera se le “botó” y se desplazó de reversa sin control alguno, por este motivo cruzó la banqueta y acabó estampándose en la pared de la fachada de una vivienda, aunque los daños fueron menores.

Los vecinos al percatarse del hecho dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que acudió personal de la Guardia Estatal de Vialidad que se encargó de iniciar las investigaciones necesarias.

Se dijo que afortunadamente no había personas cercas o menores jugando en la calle, lo que evitó que se convirtiera en una tragedia.

Con el apoyo de una grúa, la unidad fue retirada y trasladada a un corralón oficial para ser puesta a disposición de la autoridad competente.

El taxi presentaba severas afectaciones, principalmente en el cofre, fascia trasera, cajuela y llantas.