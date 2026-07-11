Le navajean el rostro por disputa amorosa

Una persona del sexo masculino resultó con un navajazo en el rostro y una estocada en el abdomen, esto por un supuesto “lío de faldas” en la zona centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El violento incidente fue registrado sobre la 5.ª Poniente, entre avenida Central y 1.ª Norte, en el barrio Guadalupe.

Autoridades policiacas dieron a conocer que la víctima caminaba en compañía de una mujer en la dirección mencionada, cuando de forma sorpresiva fueron interceptados por un individuo que presuntamente dijo ser el esposo de la acompañante.

Ambos se hicieron de palabras y el supuesto amante sacó una navaja con la que se quiso defender, pero de inmediato fue desarmado por su adversario que no dudó en usarlo en su contra.

La víctima quedó con una estocada en el abdomen y un navajazo en el rostro.

Los agentes policiacos se movilizaron de inmediato y lograron localizar al agresor, quien fue identificado como Daniel “N”, el cual fue aprehendido cuadras abajo del punto en donde ocurrió el hecho.

El malherido sujeto, de nombre Marco Antonio “N” (28 años), fue llevado de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza.

Asimismo, Gabriela “N” (30) fue también detenida para que rinda su declaración en el Ministerio Público (MP).