Lo asesinan y luego lo tiran en un río

El cuerpo sin vida de una persona, la cual se encontraba atada de pies y manos, fue localizada al interior del río Cahuaré en la zona alta de Tapachula, lo cual movilizó a los cuerpos policiacos.

Macabro hallazgo

Fueron habitantes de la zona que realizaron el macabro hallazgo a la altura del puente conocido como Astillero, en un tramo del afluente entre la comunidad Felipe Carrillo Puerto de Tapachula y Salvador Urbina, de Cacahoatán, por lo que dieron parte a las autoridades.

Al llegar los elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales, corroboraron el hecho, estableciendo que el cuerpo se encontraba semisumergido en las bajas aguas del afluente.

Se trataba de un hombre, quien vestía pantalón y playera negra, además tenía atados los pies y manos con un cable, también tenía golpes en distintas partes, aunque no se estableció si fue herido con arma de fuego o blanca.

El cadáver fue rescatado del río para ser trasladado al Semefo. El ahora occiso no ha sido identificado, iniciándose la carpeta de investigación por homicidio calificado.