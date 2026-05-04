Lo detienen en posesión de armas y miles de cartuchos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva, detuvo en flagrancia a una persona del sexo masculino por la presunta comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Patrullajes preventivos

Lo anterior fue cuando se trasladaba a bordo de un autobús de una empresa de viajes en la carretera Ocozocoautla-Malpaso.

Durante patrullajes preventivos y de proximidad social, el grupo interinstitucional detuvo a Carlos “N” a quien le aseguraron tres armas cortas del calibre .380 mm, tres armas cortas del calibre .9 mm y dos mil 750 cartuchos útiles del calibre .9 mm.

Por estos hechos, los objetos y el detenido fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente conforme a la ley.

Operativo

En el operativo también se dio en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda su compromiso de fortalecer las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictivas en Chiapas.