Lo detienen por manejar ebrio y causar un choque

Durante la tarde del martes, al sur de la ciudad de Comitán, un automovilista fue detenido por agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, debido a que manejaba en estado etílico y provocó un percance vial contra un colectivo, el cual dejó daños materiales y sin reporte de lesionados.

Fue sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 4.ª y 8.ª calle en el carril que conduce de sur a norte, en donde se registró el percance alrededor de las 15:10 horas.

Colisionó contra colectivo

El incidente ocurrió cuando un automovilista a bordo de un Renault Clío de color gris, circulaba en el carril de alta y pretendió cambiarse al de baja velocidad, pero en la maniobra acabó embistiendo a un colectivo con ruta a Francisco Sarabia.

El incidente fue reportado por el afectado al número de emergencias 911, lo que movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes al llegar y percatarse que el responsable se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que lo detuvieron.

El individuo fue trasladado a la base de la comandancia municipal para que un médico legista le realizara la prueba del alcoholímetro y certificara su estado, después sería consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

El automóvil fue remolcado al corralón y al afectado se le indicó hacer la denuncia ante el agente del Ministerio Público para exigir el pago de daños en su unidad automotriz.