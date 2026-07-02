Lo embiste pick up por alcance en su moto

Una camioneta Ford color negro, al parecer de una empresa dedicada a préstamos, cuyo conductor no detuvo su marcha, impactó por alcance a una motocicleta y consecuencia de ello una persona resultó lesionada.

Los hechos ocurrieron sobre el libramiento Sur Oriente a la altura del Colegio Plancarte de Tapachula, que movilizó a elementos de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

El motociclista se desplazaba en una unidad Italika color rojo con negro, circulando de oriente a poniente y en la misma dirección iba la camioneta que lo golpeó en la parte trasera.

Este perdió el control de la unidad y quedó tirado sobre la cinta asfáltica, mientras que el responsable huyó del lugar.

Paramédicos del Club de Auxilio Halcones rojos brindaron atención al lesionado y posteriormente fue trasladado a un hospital en una ambulancia de Protección Civil (PC).

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hicieron cargo de iniciar con las diligencias, aunque se dijo que la motocicleta fue retirada del lugar por familiares del lesionado.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para tratar de dar con el paradero del responsable.