Lo encuentran muerto dentro de su vivienda

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial se registró la mañana del sábado en la colonia Raymundo Enríquez, en Tapachula, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una vivienda.

Los hechos ocurrieron cerca de las 08:30 horas, cuando habitantes del sector solicitaron la intervención de las autoridades tras percibir fuertes olores provenientes de un inmueble ubicado en dicha colonia.

La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes decidieron alertar a los números de emergencia.

En respuesta al reporte, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva (GEP) acudieron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, se entrevistaron con la propietaria, una mujer de edad avanzada, quien informó que uno de los inquilinos no había sido visto desde hacía varios días.

También señaló que la motocicleta utilizada de manera habitual por el hombre permanecía estacionada en el mismo sitio desde tiempo atrás, situación que incrementó la inquietud entre los habitantes.

Después de realizar una inspección en el inmueble, los uniformados localizaron el cuerpo de un sujeto de aproximadamente 35 años de edad. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se procedió al acordonamiento del área para preservar la escena.

Posteriormente arribaron peritos especializados y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo el procesamiento del sitio, la recolección de indicios y las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del deceso.