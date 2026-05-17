Lo encuentran muerto en un estacionamiento

Durante la tarde del sábado, un hombre en situación de calle fue localizado sin vida en una de las esquinas del estacionamiento privado de plaza Crystal, ubicada sobre el bulevar Belisario Domínguez, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

El reporte fue emitido alrededor de las 13:20 horas, cuando empleados de un establecimiento comercial se percataron de que una persona permanecía aparentemente inconsciente en el área del estacionamiento, por lo cual solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Minutos más tarde, arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron parcialmente la zona para facilitar las labores de atención y evitar aglomeraciones entre clientes y transeúntes que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el fallecido era una persona del sexo masculino que estaba en situación de calle, quien frecuentemente permanecía en los alrededores de la plaza comercial.

Paramédicos voluntarios del Instituto de Bomberos acudieron para brindarle atención prehospitalaria; no obstante, después de realizar la valoración correspondiente confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer las causas del deceso.

Una hora más tarde, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte y tratar de identificar a la víctima.