Lo hallan muerto en la entrada de casa

La tarde del jueves, un adulto mayor fue encontrado muerto en la entrada de una vivienda localizada sobre la Calzada al Sumidero a la altura del acceso a la colonia Los Miradores del Cañón del Sumidero y la colonia La Esperanza, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

El reporte fue realizado alrededor de las 13:10 horas por vecinos y personas que transitaban por la zona, quienes observaron a una persona del sexo masculino tendida e inmóvil en el acceso de una casa, por lo cual de inmediato solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y corporaciones estatales, quienes confirmaron la presencia del sujeto y procedieron a resguardar el área para facilitar las labores de auxilio.

Corroboran deceso

Debido a la situación, los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes acudieron rápidamente al sitio para brindar atención prehospitalaria al individuo.

Sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, los socorristas informaron que la persona ya no contaba con signos vitales, así que se notificó a las autoridades ministeriales. La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias.

Por ello, procedieron a la recolección de indicios y la integración de la carpeta de investigación. Posteriormente, peritos llevaron a cabo el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Ahí, se le practicará la autopsia de ley que permitirá determinar oficialmente las causas del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona ni las posibles circunstancias en las que ocurrió el deceso.