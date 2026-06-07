Localizan cuerpo envuelto en lona

Este fin de semana se registró una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales tras el hallazgo de un cadáver en el río Nance, ubicado en las inmediaciones del ejido Carrillo Puerto, en el municipio de Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron habitantes de la comunidad quienes alertaron a los números de emergencia luego de observar un cuerpo flotando entre las aguas del afluente. Ante la situación, solicitaron la intervención de las autoridades para verificar el hallazgo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), junto con otras corporaciones policiacas, se trasladaron al lugar señalado y, tras una inspección, confirmaron la presencia de un sujeto que se encontraba envuelto en una lona de color naranja.

La zona fue acordonada para preservar posibles indicios y permitir el trabajo de los peritos y agentes de investigación. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias, incluyendo la documentación de la escena y el levantamiento de los restos.

Una vez concluidas las actuaciones ministeriales, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde se les practicará la autopsia de ley para obtener elementos que permitan establecer la identidad de la víctima.

Las autoridades no han informado sobre la identidad del hombre ni sobre las posibles circunstancias en las que ocurrió el homicidio. La fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.