Localizan muerta a mujer guatemalteca en rancho

El cuerpo sin vida de una mujer de nacionalidad guatemalteca fue localizado al interior de un rancho, ubicado en el ejido Los Cocos, en el municipio de Tonalá en la región Istmo-Costa.

De acuerdo con fuentes oficiales, el macabro hallazgo sucedió en una propiedad conocida como Orando 23.

Fallecida

El reporte fue realizado por el agente municipal, Agustín Flores de Paz, quien dio aviso a las autoridades tras el descubrimiento de la fémina identificada como Armen “N”, de aproximadamente 53 años de edad.

Según las primeras versiones, la víctima llevaba varios días de haber fallecido y fue localizada sentada en una silla dentro de uno de los dormitorios del inmueble. Trascendió que al momento del hallazgo aparentemente se encontraba sola.

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía Regional Istmo-Costa acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y dar fe de los hechos.

Más adelante, personal de Servicios Periciales ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley a fin de determinar las causas oficiales del deceso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen indicios de violencia, por lo que será la fiscalía la encargada de continuar con las investigaciones del caso.