Macabro hallazgo dentro de vehículo

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue localizado al interior de un vehículo abandonado en la colonia 13 de Julio, en la capital Tuxtla Gutiérrez, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y Servicios Periciales.

El hallazgo se registró alrededor de las 14:25 horas del sábado, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia.

Lo anterior tras percibir olores fétidos provenientes de una unidad motriz en desuso que permanecía estacionada sobre la avenida Las Palmas, entre el libramiento Norte y la calle Eucalipto Sur.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal y Estatal confirmaron la presencia de un sujeto sin vida en el interior del vehículo.

El cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición, por lo que la zona fue acordonada para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades señalaron que el deceso podría estar relacionado con causas de tipo patológico, ya que presuntamente se trataría de una persona en situación de calle que utilizaba la unidad como refugio.

No obstante, esta versión deberá ser confirmada o descartada mediante los estudios correspondientes de la necropsia de ley.

Minutos más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para llevar a cabo las diligencias de ley, recabar evidencias y efectuar el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

El caso quedó bajo investigación de las autoridades ministeriales, quienes buscarán esclarecer las circunstancias del fallecimiento y confirmar la identidad del individuo.