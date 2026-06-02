Macabro hallazgo en zona limítrofe

Una movilización policiaca se desencadenó luego de que el número de emergencias 911 recibiera un reporte por parte de labriegos, en donde indicaban acerca del hallazgo de una persona sin vida, en la zona limítrofe entre Chiapas y Tabasco, dentro de la demarcación del municipio de Palenque.

Las fuerzas del orden se desplazaron inmediatamente al lugar indicado: la carretera federal Villahermosa-Escárcega, específicamente en la zona triangular de Palenque, Playas de Catazajá y Emiliano Zapata, este último perteneciente a Tabasco.

Desconocido

A pocos metros de la vía de comunicación se observaban los restos humanos, presuntamente de una persona del sexo masculino cuya apariencia no pudo ser determinada en primera instancia debido a lo avanzado de la descomposición; vestía un pantalón de color negro y una camisa manga larga de color rojo y rayas negras.

Las autoridades acordonaron la escena y solicitaron la intervención de peritos y de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque, para las indagatorias correspondientes y el levantamiento de los restos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido alguna ficha técnica de la posible identificación de la persona, ni las causas del deceso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera que alguien lo reclame o lo reconozca.