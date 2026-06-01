Manejaba distraído con el celular y colisiona en auto

Con daños materiales se saldó un percance vial durante la mañana del domingo en el municipio de Comitán, cuando el chofer de un colectivo impactó por alcance a un automovilista debido a que se distrajo con el teléfono celular, incidente que movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Fue alrededor de las 10:30 horas que se registró el percance en la intersección de la calle Jiménez y bulevar Sur, en la entrada a la colonia Miguel Alemán.

Colectivero despistado

De acuerdo a los testigos, el conductor del colectivo de la ruta 41 Sabinal-Central de Abasto-Centro, se encontraba manejando con el celular en la mano.

Por ello, iba distraído y esto hizo que no guardara la distancia necesaria entre vehículos y se estrellara por alcance contra un Volkswagen Virtus de color azul, el cual esperaba el cambio de luces del semáforo.

Aunque los daños fueron mínimos, los involucrados solicitaron el apoyo de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para dirimir sus diferencias y el accidente no pasara a mayores consecuencias, iniciándose un diálogo para acordar el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento.

Finalmente, se dio a conocer que los uniformados infraccionaron al colectivero; asimismo, la población solicitó mayor inspección al transporte público para que los conductores eviten el uso de teléfonos celulares mientras transitan para prevenir y evitar percances fatales.