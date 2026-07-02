Motociclista lesionado al impactar en camioneta

Con diversas lesiones resultó un motociclista al impactarse contra una camioneta que le hizo corte de circulación sobre el libramiento Sur-Oriente, poco antes del puente elevado El Manguito, en la carretera de Tapachula a Tuxtla Chico, la tarde de este martes.

Se dijo que el conductor de una camioneta color gris, primero intentó incorporarse hacia el libramiento Sur pero luego retornó hacia la carretera, invadiendo carril contrario, impactándose contra una motocicleta FT150 color rojo con negro.

Heridas

El conductor de esta última quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con diversas lesiones, por lo que personas que pasaban por el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia.

Además, el chofer de la camioneta detuvo su marcha y brindó auxilio al lesionado.

Paramédicos de Protección Civil (PC) auxiliaron al motociclista y tras estabilizarlo fue trasladado a un hospital para su atención especializada.

Elementos la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de iniciar las investigaciones para determinar las responsabilidades.