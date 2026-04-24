Motociclista resulta herido tras caída

Durante la tarde del jueves, un joven identificado como Brayan “N” resultó lesionado tras caer de su motocicleta en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Cintalapa, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre un accidente de tránsito. En respuesta, personal de Protección Civil (PC) se trasladó de inmediato al sitio para brindar los primeros auxilios.

Al arribar, los socorristas localizaron al joven tendido a un costado de la carretera, con visibles golpes en el cuerpo. El lesionado, de aproximadamente 23 años de edad, vestía short rojo y sudadera azul rey.

Tras una valoración inicial fue estabilizado en el lugar y, más adelante, trasladado de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada inmediata.

Falla mecánica

Según versiones preliminares, una posible falla mecánica en la motocicleta habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad, ocasionando la caída. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud actual.

Autoridades exhortaron a los conductores, sobre todo a motociclistas, a revisar de manera periódica las condiciones mecánicas de sus unidades y a extremar precauciones para evitar este tipo de percances.