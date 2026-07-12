Motorista acaba debajo de una SUV particular

Prácticamente debajo de un vehículo quedó un motociclista al impactarse contra una combi del transporte colectivo, en el centro de Tapachula, resultando con diversas lesiones.

Accidente múltiple

Fue en el cruce de la 14.ª avenida Norte y 11.ª calle Poniente, en donde ocurrió el percance cuando el conductor de una motocicleta se estrelló en una Urvan de la ruta Mazatán-Tapachula.

Tras el impacto, el motorista perdió el control y salió proyectado hacia una camioneta tipo SUV de la marca Honda BR-V de color gris, que se desplazaba sobre la 11.ª calle Poniente para incorporarse a la avenida, quedando atorada debajo de la parte lateral del lado del conductor.

Ante el reporte del accidente acudieron paramédicos que le brindaron la atención, aunque luego de revisarlo determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva y de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que se iniciaron las investigaciones para determinar la forma en como se dio el percance y deslindar las responsabilidades en las próximas horas.

Los daños materiales eran de varios miles de pesos, aunque por fortuna el lesionado no tenía nada grave.

Asimismo, las autoridades exhortaron una vez más a los automovilistas y motociclistas que respeten las señales de vialidad para prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las personas.