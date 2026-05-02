Motorista resulta con una probable fractura

Una persona del sexo masculino de 35 años de edad fue trasladado de urgencia al hospital regional del municipio de Comitán, con una probable doble fractura en una pierna esto tras colisionar contra una camioneta al sur de la ciudad, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue cerca de las 13:30 horas que se registró el accidente sobre el bulevar Paseo de la Federación, a la altura del kilómetro 174+500 en el tramo Comitán-La Trinitaria.

Chocan en retorno

El percance se dio sobre el carril que conduce de norte a sur, en el retorno frente a un conocido hotel, que involucró a una camioneta Chevrolet tipo pick up de color rojo contra una motocicleta Italika 280Z de color gris con negro, sin placas de circulación.

Trascendió que el conductor de la camioneta pretendió cambiarse de carril, de baja a alta, provocando que el motorista se impactara en la parte lateral trasera y terminara tirado sobre el asfalto.

Testigos reportaron el accidente al número 911, movilizando a paramédicos y bomberos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios al herido.

Posteriormente, lo trasladaron al hospital regional con un diagnóstico de una probable fractura de tibia y peroné de la pierna derecha.

Al sitio arribaron agentes de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender el percance y brindar apoyo vial debido a que el choque provocó un embotellamiento debido a que es una vía rápida.

El caso sería consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en las próximas horas.