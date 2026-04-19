Motorista se accidenta y pierde uno de los pies

Con un pie amputado y múltiples lesiones en las extremidades terminó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre el libramiento Norte, a la altura de la rotonda de La Carreta en la colonia Plan de Ayala Ampliación Norte, en Tuxtla Gutiérrez.

Los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio, sobre el carril de poniente a oriente, para tomar conocimiento de los hechos.

Ahí, se informó que un motorista había dado vuelta en el retorno y le terminó haciendo un presunto corte de circulación a un automóvil de la marca Volkswagen.

Del fuerte impacto, el individuo acabó perdiendo uno de los pies, además de presentar varios golpes.

Rápidamente los testigos notificaron el percance a los números de emergencias y llegaron los paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, lo valoraron y determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Una hora más tarde, una grúa remolcó las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón para liberar finalmente la vialidad en la zona.