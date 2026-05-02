Mototaxis se estrellan y uno queda volcado

Heridas leves y daños materiales fueron el saldo de un accidente entre dos unidades del servicio público la tarde del viernes al poniente del municipio de Cintalapa. Según versiones de los testigos en el lugar de los hechos, un posible corte de circulación habría sido la causa.

Impacto en cruce

Trascendió que minutos antes de las 13:00 horas, vecinos del barrio Insurgentes reportaron que sobre la calle Benito Juárez había sucedido una colisión entre dos unidades del servicio público.

Una con número económico MT-136 acabó volcando luego de recibir el impacto de otra con número económico MT-123, manejada por una persona de avanzada edad.

La conductora del mototaxi que quedó recostado sobre la vialidad, presentó dolencias corporales, sin embargo, los testigos al ofrecer la ayuda para solicitar el apoyo al número de emergencias 911 señaló que no era necesario.

Por ello, inmediatamente con el apoyo de la gente que estaba cerca reincorporaron el vehículo y observaron que el parabrisas estaba dañado, además de otras partes plásticas.

Los involucrados estacionaron los mototaxis para después iniciar el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo económico, pues de lo contrario tendrían que esperar a las aseguradoras ya que las autoridades hasta ese momento no se habían constituido al sitio.