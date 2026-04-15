Muere indigente en la avenida Almolonga

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana del día martes sobre la avenida Almolonga, ubicada en la parte suroriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades al notar que permanecía inmóvil y no respondía a los llamados.

Corroboran deceso

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al número de emergencias 911 movilizó a los cuerpos de auxilio, quienes se trasladaron al sitio para verificar la situación.

Al arribar, paramédicos valoraron al individuo de aproximadamente 55 años de edad y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, ni tampoco tenía lesiones visibles, por lo cual se presume que pudo morir por causas naturales.

De manera preliminar, trascendió que el hombre podría vivir en situación de calle; sin embargo, hasta el momento no ha sido identificado oficialmente.

Levantan cadáver

Elementos de seguridad acordonaron el área para resguardar la escena, mientras personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y procedió al levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades señalaron que, por ahora, se desconocen las causas del fallecimiento, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los vecinos mencionaron que el sujeto era conocido en la zona y supuestamente consumía habitualmente bebidas alcohólicas; asimismo, extraoficialmente se dijo que pereció debido a la hipotermia.

En caso de ser así, con este incidente van cuatro personas que han muerto debido a la hipotermia en lo que va del año en la gélida ciudad.