Muere joven tras violento choque de motocicletas

Un joven perdió la vida cuando era atendido por médicos del hospital regional tras haber impactado la motocicleta en que se desplazaba con otra unidad similar, cuyo conductor resultó lesionado, esto en el municipio de Huixtla.

Fue en la esquina de la avenida González Ortega y calle Corregidora Oriente, en el centro de la ciudad, en donde ocurrió el fuerte impacto.

Por ello, una llamada a los servicios de emergencia alertó a las autoridades sobre el percance, por lo que acudieron elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal para iniciar las pesquisas.

Deceso y lesionado

Se dio a conocer que uno de los involucrados, un adolescente de 17 años de edad que fue identificado, pero al ser menor se omiten sus datos generales, ya había sido trasladado por paramédicos de Protección Civil hacia el hospital regional pues su estado de salud se reportaba como crítico.

A las pocas horas se reportó su fallecimiento, debido a las fracturas y lesiones graves que presentaba.

El otro, identificado como Usiel Zadkiel “N” (24 años), también fue auxiliado y llevado al nosocomio.

En el lugar fueron encontradas las motocicletas Italika FT 150, sin placas de circulación, y una DM300 con matrícula de Chiapas, las cuales fueron levantadas y trasladadas a un corralón oficial para ser puestas a disposición del Ministerio Público.

Previamente, se dijo que ante el fuerte impacto una de las unidades salió proyectada contra la banqueta en la esquina de la vialidad y otra acabó en sentido contrario a la circulación.

Por estos hechos fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente, evidenciando a la vez la necesidad de que se obligue a los motociclistas a utilizar casco de seguridad y a respetar las señales de vialidad.