Muere motociclista al salirse en curva

Un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente sobre el tramo carretero Palenque-Catazajá, a la altura de una curva cercana a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y de un fraccionamiento de Infonavit, antes de llegar a la colonia González.

El percance fue reportado alrededor de las 11:00 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona en la demarcación palencana observaron a una persona tirada a un costado de la vía y dieron aviso a los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros informes, la persona viajaba con dirección al municipio de Catazajá a bordo de una motocicleta marca Vento de color negro con franjas naranjas. Presuntamente, al tomar una curva perdió el control de la unidad y acabó saliéndose de la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el motorista ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas durante el accidente.

Elementos de seguridad acordonaron el área para evitar otro incidente y permitir las labores de las autoridades ministeriales. Posteriormente, personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo.

Este fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece en calidad de desconocida. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y localizar a los familiares.