Muere mujer arrollada al tratar de cruzar vía

En el municipio de Tapachula, una adulta mayor perdió la vida y un menor de edad resultó lesionado al ser atropellados presuntamente por un taxi, cuyo conductor no detuvo su marcha dándose a la fuga velozmente, aunque ya es buscado por las autoridades.

Los hechos ocurrieron sobre la 9.ª avenida Sur par vial, a la altura del fraccionamiento Rincón del Bosque, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y policiacos.

Dos atropellados

Se dijo que María Luisa “N” (82 años) y un adolescente de 14 años de edad, de quien se omite su nombre por ser menor de edad, intentaban cruzar la avenida cuando fueron impactados por el transporte público, quedando ambos tendidos sobre la carpeta asfáltica.

Por ello, personas que se percataron del hecho solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil, los cuales al valorar a la fémina determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Mientras tanto, al revisar al adolescente determinaron que sufrió una fractura en la pierna izquierda, así que fue trasladado al hospital regional para su atención médica especializada inmediata.

Elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipal acordonaron la zona para evitar otros accidentes, en lo que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento del cadáver que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las avenidas que conforman el par vial de la 7.ª y 9.ª Sur se han convertido en vías peligrosas por la alta circulación vehicular y generalmente el exceso de velocidad, al no respetarse las señales y los límites.

Los vecinos han pedido a las autoridades la instalación de reductores de velocidad, incrementar la señalización y la vigilancia, para prevenir percances fatales como el sucedido ayer.