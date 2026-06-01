Muere niña ahogada en alberca de salón

En un salón de fiestas localizado en el municipio de Huixtla sucedió una tragedia cuando por un descuido una niña de escasos tres años de edad cayó al interior de una alberca en donde pereció ahogada, motivo por el cual las autoridades iniciaron las pesquisas.

Los hechos ocurrieron en la medianoche del domingo tras concluir un evento social en el local ubicado sobre la calle Corregidora Poniente, entre las avenidas Matamoros y Galeana, en el centro de la ciudad.

Descuido

La niña, quien fue identificada pero por ser menor de edad se omiten sus datos generales, según refieren se quedó en el lugar acompañada de una mujer que la vigilaría, esto mientras su familia iba a dejar a otros invitados al festejo.

Al regresar se percataron que la menor de edad ya no se encontraba, por lo que empezaron a buscarla desesperadamente y solicitaron el apoyo de las autoridades policiacas, pensando que podía haber sido raptada.

Sin embargo, al verificar en la zona de la alberca lamentablemente la encontraron en el fondo, ahogada.

Presuntamente la encargada de cuidarla se quedó dormida y la infante caminó hasta caer al agua, sin que pudiera salir por sí misma.

Al ser sacada de la alberca, paramédicos la revisaron, aunque corroboraron lo que se temía: no contaba con signos vitales.

Por este motivo intervinieron autoridades ministeriales que iniciaron las investigaciones correspondientes, procediendo al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

Tanto los directivos del salón de fiestas como los familiares de la menor, mostraron su consternación por la tragedia ocurrida.