Mueren dos niños al ahogarse en río

Una tragedia familiar se registró en la comunidad San José Babilonia, donde dos menores de edad perdieron la vida por ahogamiento en un afluente cercano a la localidad en la demarcación del municipio de Palenque.

De acuerdo con información recabada, los hechos ocurrieron mientras la familia convivía en un ambiente festivo ya que uno de los pequeños celebraba su cumpleaños.

En un momento de descuido, los menores —una niña de 3 años y un niño de 2— se acercaron al río ubicado en las inmediaciones de la comunidad y cayeron al agua, desapareciendo en cuestión de minutos.

Al percatarse de la ausencia de los niños, sus padres iniciaron su búsqueda con apoyo de familiares y autoridades comunitarias, quienes se organizaron para recorrer los márgenes del afluente.

Fueron habitantes de la zona quienes, al ingresar al río, lograron localizar los cuerpos de los menores de edad y los sacaron a la orilla; sin embargo, era demasiado tarde pues no presentaban signos vitales.

Debido a los usos y costumbres de la comunidad, las autoridades tradicionales y familiares no permitieron el ingreso de corporaciones ministeriales, por lo que los cuerpos fueron trasladados a su domicilio, donde serían velados antes de recibir sepultura.

Este lamentable hecho ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad, quienes lamentaron la pérdida de los niños.