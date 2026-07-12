Niño se lastima un pie con machete

Un niño de 10 años de edad fue llevado de urgencia al hospital general del municipio de Palenque luego de sufrir una lesión en el pie derecho, durante un accidente ocurrido en el ejido Las Joyas.

Atención médica

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue notificado a través del número de emergencias 911, lo que permitió la rápida movilización de paramédicos de Protección Civil Municipal hasta el domicilio donde se encontraba el menor.

Al llegar, los rescatistas le brindaron los primeros auxilios y tras estabilizarlo lo trasladaron rápidamente a un hospital para que recibiera atención médica especializada debido a que sangraba profusamente.

Las primeras versiones señalan que el niño manipulaba un machete cuando, presuntamente por un descuido, se provocó la laceración de manera accidental. Fueron sus familiares quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres y tutores para mantener herramientas de trabajo, como los machetes, fuera del alcance de los menores de edad y supervisar su uso para prevenir este tipo de percances.