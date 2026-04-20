Pareja lesionada al caer en barranco con su moto

Un accidente de motocicleta registrado en las inmediaciones del panteón de la colonia Melchor Ocampo, en el municipio de Villaflores, generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales, dejando como saldo a dos personas lesionadas.

Desbarrancados

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió sobre un tramo vial cercano a esta zona aproximadamente a las 11:00 horas del domingo, donde una motocicleta, en la que viajaban dos personas, tuvo un percance por causas que aún no han sido esclarecidas.

Sin embargo, de manera extraoficial se dijo que pudo haberse derivado del exceso de velocidad, lo que hizo que el conductor perdiera el control y se fueran al barranco.

Al lugar arribaron paramédicos y personal de auxilio en una unidad médica de El Buen Samaritano, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de la unidad, identificados como José “N” y Roseli “N”, ambos con lesiones derivadas del impacto.

Al hospital

Tras ser estabilizados, los heridos fueron trasladados al hospital regional de la zona, donde permanecen bajo atención médica especializada para para descartar una posible fractura entre otros golpes internos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su estado de salud, pero se dijo que el sujeto presentaba heridas leves y su acompañante tenía un fuerte golpe en la cabeza.

Mientras tanto, la motocicleta involucrada fue retirada del sitio por familiares de los lesionados.

Por último, elementos de seguridad llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.