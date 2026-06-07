Pareja se accidenta; uno perdió la vida

Un joven sin vida y una mujer gravemente lesionada fueron el saldo de un aparatoso accidente de tránsito sobre la 5.ª Norte y prolongación de la 9.ª Norte Oriente, en el barrio La Pimienta, localizado en la capital chiapaneca, en las primeras horas del sábado.

Derrape fatal

El reporte fue registrado alrededor de las 06:40 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron a la ubicación mencionada y observaron una motocicleta de la marca Honda de color rojo con franjas negras y placas de circulación N-86-YG del estado de Chiapas.

En el lugar, los uniformados observaron a una fémina que fue identificada como Avilene de los Ángeles “N” (21 años), que presentaba excoriaciones en la cara y una fractura en la muñeca izquierda; asimismo, a un costado de la unidad se encontraba una persona del sexo masculino, de nombre Gilberto “N”.

Avilene mencionó que una camioneta negra les cerró el paso y por ello perdieron el control de la motocicleta, lo que hizo que derraparan y cayeran violentamente contra el pavimento.

Ayuda tardía

Agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia; sin embargo, ninguna arribó con rapidez. 40 minutos después se movilizó una ambulancia del Sistema Estatal de Protección Civil (PC), quienes le proporcionaron los primeros auxilios a ambos.

Tras la valoración se informó que de manera lamentable Gilberto ya no contaba con signos vitales, mientras que Avilene necesitaba ser llevada de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, pues presentaba lesiones graves.

Una hora y media después, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y por último el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).